Riekerink'in en büyük motivasyonu

20 Ocak 2017 09:10

Futbolun patronu Levent Nazifoğlu ile görüşen Hollandalı teknik adam; lider Başakşehir'in 3, Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kalıp, F.Bahçe'nin ise 4 puan önünde olmalarına rağmen basın tarafından sürekli yerden yere vurulmalarının kendilerini motive ettiğini anlattı.

Önceleri bu haberleri ciddiye aldığını, daha sonra gülüp geçtiği ama son dönemde takımı motive etmek için kullandığını anlatan Riekerink, takım toplantılarında eleştirilerin olduğu yazıları duvarlara astırıyor. Ayrıca kendisini oldukça eğlendiren bazı köşe yazılarını da büyük bir ciddiyetle tercümesiyle beraber futbolcularıyla paylaşıyor.