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Riekerink: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Galatasaray'ın 5-1'lik Alanyaspor galibiyeti teknik direktör Riekerink'i havalara uçurdu. Hollandalı teknik adam takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.


25 Aralık 2016 22:13


Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink oyundan ve skordan çok memnun olduğunu söyledi. Hollandalı 5 maçta 13 puan hedefini tutturdukları için çok memnun olduğunu ifade ederek takıma karakter kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Riekerink maç sonunda şöyle konuştu:

“Bugün takımımla gurur duydum. Skordan ve oynadığımız oyundan. Oyunun sonunda girdiğimiz pozisyonlar var. Daha da farkı açabilirdik. Maçtan önce kalitemizi ortaya çıkalım, top tutarak baskı yapalım. Bugün bunları iyi yaptığımızı düşünüyorum. Akabinde güzel bir galibiyet oldu.”

“Sezona iyi başlayan ve iyi sonuçla alan bir Galatasaray vardı. Sonra düşüş yaşadık, 5 maçta 1 galibiyet. 5 maçta 13 puan aldık sonra. İyi bir hedefti. Arkadaşlarımız da bunu layıkıyla başardı.”

“Orta bölümde sonuç anlamında bir düşüş yaşadık. Trabzonspor ve Başakşehir maçı vardı. Bu maçlarda galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı. Bizim yapmak istediğimiz takımımıza bir karakter kazandırmak, domine eden taraf olmak. Doğru şeyler yapsanız da pozisyonlara girseniz de bazen olmuyor.”

Kaynak: Lig TV

Etiket: Riekerink, galatasaray



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