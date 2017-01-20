20 Ocak 2017, Cuma

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Riekerink forvet ve stoper istiyor!

Süper Lig'de Konya, Türkiye Kupası'nda da Elazığ karşısında alınan galibiyetler sonrasında Galatasaray'da keyifler yerine geldi.


20 Ocak 2017 10:38

Başkan Dursun Özbek ile futbolun iki patronu Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun da katıldığı toplantıda ise transferler konuşuldu.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues transferleri için Başkan Özbek'e teşekkür etti. Takımın balans ayarı için top ayağına yakışan, geriden oyun kurabilecek, güçlü bir stoper isteğini tekrarladı.

Hollandalı teknik adam Podolski gitse de kalsa da mutlaka bir forvet istediğini tekrarladı. Eren Derdiyok'un kilitlendiği anlarda mutlak bir yedek güce ihtiyacı olduğunu itiraf etti. İki kanat oyuncusu Rodrigues ve Bruma'ya ayak uyduracak bir isim olması konusunda ısrarcı olduğunu Başkan Özbek'e anlattı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Riekerink



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