Riekerink bir stoper daha istiyor

14 Ocak 2017 01:48

Ahmet Çalık'ın transferi bitti ama Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink'e yetmedi... Hollandalı teknik adam bir stoper daha alınması için yönetime bastırıyor. Dün yaptığı basın toplantısında da, "stoper konusu acil. Gelecek hafta netleşir" diyerek yabancı stoper alınması konusunda verdiği raporun yerine getirilmesini istedi.

STOPER KONUSUNDA ADAY BOLLUĞU YAŞANIYOR!

Vitor Hugo'da ortaya çıkan "komik" rakamlar; Munoz, Toloi ve Manoel konularında bir türlü ilerleme sağlanamaması ise hali hazırda ön-anlaşmanın bulunduğu Vegard Forren'i ilk sıraya koyuyor. Rhodolfo konusunda beklemeye geçen Galatasaray'da, Valencia'da forma şansı bulamayan Aderlan Santos için de menajerler aracılığıyla yoklama yapıyor.