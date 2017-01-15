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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kontraatak takımı olamaz

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Adanaspor maçının sonucu değerlendirdi.


15 Ocak 2017 20:44

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe kendi sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı, Dick Advocaat'ın Mehmet Topal'ın sakatlığı sonrası Karavaev'i oyuna sokmasını sert bir dille eleştirdi.

İşte Dilmen'in çarpıcı tespitleri;

"Fenerbahçe enteresan bir kadro ile çıktı. Zorunluluk ya da değil değerlendireceğiz, veya işgüzarlık. Fenerbahçe'nin kontra atak takımına evrildiğini görmüştük."

"Rakip bekleyince ne yapacak derken, 3 tane pozisyon yedi. Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takımdır, Fenerbahçe kontra atak takımı olamaz. Kontra atak takımına evrildi. 1-1 maç, Mehmet Topal sakatlandı."

"Biraz sonra Van Persie'yi sokacaksın, niye orada sokmadın; ki ben Alper'i sokardım. 3. tekrarda gördüğümüz kadarıyla, Josef'in pozisyonu net penaltı."

İşte Dilmen'in maç sonu yorumları:

"Beğenmediğimiz Pereira dönemine bakarsak, muhtemelen 17 hafta sonunda daha yüksektir puanı. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Başakşehir ile bu işte varım ya da yokum maçına çıkacak. Adana hiç hesapta olmayan bir puan kaybıydı. Bütün hesapalr alt üst oldu"

"Fenerbahçe; taraftarı, oyuncusu ve en tehlikelisi teknik direktörü ile Başakşehir maçına odaklandı. Adana maçı akıllarda yoktu. Fenerbahçe karışık sebze çorbası yaptı. Kadro dizilişi karman çorman. Düzensizlik hakimdi. Aatif'ın ilk 11'de olması çok tehlikeliydi"

Kaynak: NTV Spor

Etiket: rıdvan dilmen, fenerbahçe


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