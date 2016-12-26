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Rıdvan Dilmen: F.Bahçe'nin bu sene...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.


26 Aralık 2016 21:10


Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Maçın yıldızı Jeremain Lens'e de övgü dolu sözler söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri;

"Trabzonspor yıllardır Fenerbahçe için hep zor gözüküp kolay bir deplasman haline geldi. Her yıl Fenerbahçe oynayarak kazanıp dönüyordu, bu yıl bekleyip rahat rahat 2-0 öne geçti.Trabzonspor öyle bir 2. gol yedi ki, 4. golü böyle yemesi lazım. Şuurunu kaybetti."

"Fenerbahçe doğru oynarsa, Ersun Yanal 1-0'daki gibi oynarsa, 5'e de gidebilir maç.Yusuf Erdoğan o anda düşünemedi tabii, insansın. Refleks olarak kolunu açtı."

"Fenerbahçe'nin bu kadar rahat kazandığı maç bu sene yok. Yürüyerek, sağlık için spor yaparak, Lens'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'de Lens diye bir oyuncu var. Bu oyuncu kendini de yargılamalı, daha büyük takımlarda oynayabilecek bir oyuncu. "

Kaynak: NTV Spor

Etiket: fenerbahçe, trabzonspor, rıdvan dilmen



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