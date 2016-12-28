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Rıdvan Dilmen: Eto'o transferini Rıza'ya sordum...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı. Rıdvan Dilmen Babel transfer için "Müthiş transfer. Ben çok beğeniyorum" dedi.


28 Aralık 2016 10:43


Ntvspor yorumcusu ve yazar Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ryan Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen Babel transfer için "Müthiş transfer. Ben çok beğeniyorum" dedi.

'Müthiş transfer'

Trtspor'da Babel için övgü dolu sözler kullanan Dilmen, 'Müthiş bir transfer. Ben çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın tam aradığı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş, kanatlarda oynayan Olcay ve Kerim Frei'dan bu sezon yeterince verim alamadı. Babel transferi bu açıdan önemli' dedi.

'Eto'o transferini Rıza hocaya sordum'

Dilmen, adı Beşiktaş ile anılan Samuel Eto'o'yu Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a sorduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu.

'Hocayla konuştum. Antalyaspor, Eto'o'ya karşılık Necip Uysal ve Kerim Frei istemiş. Beşiktaş, Necip'i vermek istememiş. Kerim de Antalya'ya gitmek istememiş. Dolayısıyla Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi şimdilik gözükmüyor. Trabzonspor da Eto'o istiyor.'

Etiket: rıdvan dilmen, besiktas, samuel eto'o, rıza çalımbay



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