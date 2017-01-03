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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'a filan gitmem!

Rıdvan Dilmen, devre arası transfer dönemine dagasını vuran Mehmet Ekici konusunda ilginç açıklamalarda bulundu.


03 Ocak 2017 23:18


Rıdvan Dilmen, devre arası transfer dönemine dagasını vuran Mehmet Ekici konusunda ilginç açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında Mehmet Ekici konusunu değerlendiren Dilmen, ''Ben Mehmet Ekici'nin yerinde olsam Beşiktaş'a filan gitmem. Beşiktaş'ın o bölgede fazlası var. Beşiktaş eğer istiyorsa boşuna istiyor. Beşiktaş'ta o bölgede oynayabilecek Tolgay, Oğuzhan, Gökhan İnler gibi oyuncular var. Mesela ben stoper olsam u an Beşiktaş ya da Galatasaray'a giderim. Fenerbahçe'ye gitmem. Oyuncu banko oynayabileceği bir takıma gitmeli'' dedi.

Aatıf - Mehmet Ekici takası için ise Dilmen, ''Aatıf, Fenerbahçe'den ayrılırsa bir şey dğeişmez. Yeri dolar. Mehmet Ekici'ye de Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Trabzonspor'un da Aatıf gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu takas olursa iki taraf için de hayırlı olacakmış gibi duruyor'' diye konuştu.

Rıdvan Dilmen'in diğer açıklamaları:

''Eto'o Beşiktaş'a gelirse, şampiyonluk şansını %15 daha arttırır. Takımlar oyuncu almak için oyuncu göndermek zorunda UEFA nedeniyle.''

"Çilekler, böcekler, şunlar bunlar kalmadı artık. Galatasaray'ın Ahmet Çalık için 4 milyon euro falan verebileceğine inanmıyorum. Hop diyecek UEFA. Bruma'nın bir piyasası var ama, 3 büyüklerde kime 10 kağıt versen, hemen verirler. Bruma da dahil buna."

"Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır, takımın en çok gol atan oyuncusudur. Ben burada tuhaflığı kulüpte ararım. Podolski'ye 10 milyon euro verseler eyvallah der Galatasaray. Podolski oynamıyor, kadroda yok zaten."

"Galatasaray'ın Garry Rodrigues ihtiyacı var ama Galatasaray'ın yerinde olsam santrafor alırım. Leblebi gibi gol atacak, hareketli bir santrafor alırım. "

Kaynak: TRT Spor

Etiket: mehmet ekici, fenerbahçe



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