10 Ocak 2017, Salı
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Ricardo Quaresma'nın yerine Nani

Beşiktaş'ın Ricardo Quaresma'nın yerine bu sezon Valencia'da beklentileri karşılayamayan Nani'yi düşündüğü iddia edildi.


10 Ocak 2017 00:47

Ricardo Quaresma'nın çektiği resti Beşiktaş yönetimi gördü... gelecek sezon sağ kanatta forma giyebilecek oyuncu arayışları başladı. İlk hedef Ajax'ta olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Ghazi. Fakat Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Valencia'ya transfer olan fakat beklentilerin çok uzağında kalan Nani'nin, Türkiye'ye Beşiktaş'a döneceği... Radio Renascença'da yer alan iddiaya göre; Valencia'nın patronu Peter Lim takımı gelecek sezon baştan aşağı yenileyecek. Küme düşme hattında dolaşan takımdan Nani başta olmak üzere, Aderlan, Siqueira, Garay, Perez, Abdennour ve Rodrigo gibi isimleri gönderecek. Gelecek sezon yepyeni bir takım kuracak.

Nani için Sporting'ten de ilk teklif gelirken, Çin'e gitmeyi daha öncede reddeden Portekizli oyuncunun yolunun yeniden Türkiye'ye düşebileceği iddia edildi.

Kaynak: Radio Renascença

Etiket: quaresma, nani


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