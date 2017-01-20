20 Ocak 2017, Cuma

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Ricardo Quaresma uzattı

Siyah-Beyazlılar, uzun süredir sözleşme yenilemek için görüştüğü Quaresma ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın yıllık ücreti 2 milyon Euro’ya çıkartılırken, 2+1 senelik mukavele yapılacak.


20 Ocak 2017 11:24

7 sene sonra gelen lig şampiyonluğunda büyük payı bulunan ve bu sene de fırtına gibi esen Ricardo Quaresma ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Beşiktaş Yönetimi uzun bir süredir pazarlık masasında olduğu Portekizli yıldızı ücret konusunda ikna etti.

Buna göre Quaresma, gelecek sezondan itibaren senelik 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Quaresma’nın bu seneki ücreti ise 1.6 milyon Euro idi. Aynı zamanda 33 yaşındaki yıldıza puan başına 4 bin Euro verilecek. Sözleşme süresinin 2+1 sene olduğu belirtilirken, taraflar arasında herhangi bir pürüz kalmadı.

36 yaşına kadar

Ricardo Quaresma’nın avukatının önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceği ve anlaşmanın resmiyete döküleceği öğrenildi. Portekizli futbolcu eğer yeni konratını tamamlarsa, 36 yaşında Beşiktaş’a veda etmiş olacak.

Kaynak: Fanatik



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