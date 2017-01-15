Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro

15 Ocak 2017 11:49

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a Ricardo Quaresma için Aralık ortasında verdiği sözü yerine getirmek için menajer Sergio Alves, Salı günü İstanbul'a geliyor...

Siyah-beyazlı forma altında yoluna devam etmek isteyen ama Ryan Babel'e ödenen rakama çok sinirlenen ve kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Q7'nin iknası konusunda tahmin edilenden çok daha zorlu bir süreç yaşanacağı benziyor. Hali hazırda 1 milyon 650 bin euro kazanan Q7'nin 2 yıllık ve yılda 2.5 milyon Euro'dan aşağıya imza atmak istemediği bildirildi.