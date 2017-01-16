Real Madrid'in tarihi serisi sona erdi

16 Ocak 2017 00:47

La Liga'da 18. hafta karşılaşmalarında Sevilla'ya konuk olan Real Madrid, öne geçtiği maçta rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Bu mağlubiyetle birlikte Real Madrid'in resmi maçlardaki 40 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Bilindiği üzere iki takım hafta arasında da İspanya Kral Kupası rövanş maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun 67. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Maçın son bölümlerinde baskısını artıran Sevilla, 85. dakikada Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 90'da sahneye çıkan Jovetic, Real Madrid'i yıkan golü attı: 2-1.

Real Madrid bu sonucun ardından 40 puanda kalırken, Sevilla ise 39 puana yükseldi.