15 Ocak 2017, Pazar
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Real Madrid'i banko kuponlara yazın

İspanya La Liga 2016/2017 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 36 puan 15 averaj ile 3. sırada yer alan Sevilla, 40 puan 31 averaj ile lider durumda bulunan Real Madrid ile karşı karşıya geliyor.


15 Ocak 2017 13:30

48.649 kişi kapasiteli Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alejandro Jose Hernandez Hernandez yönetecek.

Ev sahibi takımda Joaquin Correa, misafir takımda ise Fabio Coentrao, Pepe, James Rodriguez, Isco sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:

Sevilla 2, Real Madrid 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sevilla 16 gol atarken, Real Madrid 30 golle karşılık verdi.

1 maç 2,5 gol altında, 9 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

Sevilla 1 ve Real Madrid 9 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Kaynak: Oley


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