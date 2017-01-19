Real Madrid'e kupa şoku

Real Madrid, Kral Kupası Çeyrek Final ilk maçında Santiago Bernabeu'da Celta Vigo'ya 2-1 yenilerek tur şansını zora soktu.
İdeal onbirine yakın bir kadro ile sahaya çıkan Real Madrid, 40 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Celta Vigo'ya galibiyeti getiren gollerini 64. dakikada Iago Aspas ve 70. dakikada Johny Castro kaydetti. Real Madrid'in tek golü ise 69. dakikada Marcelo'dan geldi.
Celta Vigo, rakibini Santiago Bernabeu'da en son 5 Kasım 2006'da yine aynı skorla, 2-1 yenmişti.