Real Madrid rekoru egale etti!

07 Ocak 2017 17:11

LaLiga'nın 16. haftasında lider Real Madrid evinde Granada'yı 5-0'la geçti ve Barcelona'nın 39 maçlık yenilmezlik serisine ortak oldu.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Eflatun Beyazlılar 12. dakikada Isco'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Benzema ve Ronaldo ile farkı 3'e çıkaran Madrid Isco'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.



İkinci yarıda rakibine nefes aldırmayan Zidane'ın öğrencileri 58. dakikada Casemiro'nun golüyle sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı ve 40 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.



Konuk ekip Granada ise 9 puanla 19. sırada kaldı. Real Madrid, 39 maçlık yenilmezlik serisiyle Barcelona ile birlikte en uzun süre yenilmeyen iki İspanyol takımdan biri oldu.