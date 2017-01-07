07 Ocak 2017, Cumartesi
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Real Madrid rekoru egale etti!

İspanya La Liga tarihi günlerinden birini yaşıyor. 16. hafta maçında Real Madrid, Granada'yı 5-0 mağlup etti, Barcelona'nın 39 maçlık yenilmezlik serisini egale etti. Rekoru kırmak için önündeki tek engel Sevilla maçı kaldı.


07 Ocak 2017 17:11

LaLiga'nın 16. haftasında lider Real Madrid evinde Granada'yı 5-0'la geçti ve Barcelona'nın 39 maçlık yenilmezlik serisine ortak oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eflatun Beyazlılar 12. dakikada Isco'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Benzema ve Ronaldo ile farkı 3'e çıkaran Madrid Isco'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rakibine nefes aldırmayan Zidane'ın öğrencileri 58. dakikada Casemiro'nun golüyle sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı ve 40 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Konuk ekip Granada ise 9 puanla 19. sırada kaldı. Real Madrid, 39 maçlık yenilmezlik serisiyle Barcelona ile birlikte en uzun süre yenilmeyen iki İspanyol takımdan biri oldu.

Etiket: Real Madrid, Granada


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