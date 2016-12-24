24 Aralık 2016, Cumartesi
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Rangers'ı banko kuponlara yazın

İskoçya Premier Ligi 2016/2017 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 35 puan 7 averaj ile 2. sırada yer alan Rangers FC, 16 puan -11 averaj ile 11. sırada yer alan Inverness Ct ile karşı karşıya geliyor.


24 Aralık 2016 10:30


50.947 kişi kapasiteli Ibrox Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Don Robertson yönetecek.

Ev sahibi takımda Niko Kranjcar, misafir takımda ise David Raven, Kevin McNaughton sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:

Rangers FC 6, Inverness Ct 2 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Rangers FC 13 gol atarken, Inverness Ct 8 golle karşılık verdi.

7 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Rangers FC 7 ve Inverness Ct 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Kaynak: Oley



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