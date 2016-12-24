Rangers'ı banko kuponlara yazın

50.947 kişi kapasiteli Ibrox Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Don Robertson yönetecek.
Ev sahibi takımda Niko Kranjcar, misafir takımda ise David Raven, Kevin McNaughton sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Rangers FC 6, Inverness Ct 2 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Rangers FC 13 gol atarken, Inverness Ct 8 golle karşılık verdi.
7 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Rangers FC 7 ve Inverness Ct 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.