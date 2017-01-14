14 Ocak 2017, Cumartesi
> Trabzonspor > Ramil'den mesaj var!..

Ramil'den mesaj var!..

Trabzonspor'un Azeri oyuncusu Ramil Sheydaev ülke basınına açıklamalarda bulundu.


14 Ocak 2017 12:25

Elsevar'a konuşan genç oyuncu oynamak istediğini ancak kararın Teknik Direktör Ersun Yansal'da olduğunu vurguladı. İşte Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Ramil'in kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar:

– Trabzonsporda oynama şansı bulamıyorsunuz. Bunun nedenini açıklar mısınız?

"Kararı teknik direktör veriyor. Onun işine karışamam. Neden şans bulmadigimi da ancak O açıklaya bilir."

- Samsunspora veya Çek klübü Jablonec'e transfer edileceğiniz söyleniyor. Doğru mu?

"Doğru değil. Ne Samsunspor, ne de Jablonec bana teklif yapmadı. Şimdi Trabzonspor'dayım. Ne olacağını da birlikte göreceğiz.

- Ersun Yanal'la problemleriniz var mı?

"Yok. Aramız çok iyi. Yanal bizim antrönörümüz ve sahaya koyacağı futbolcuları O belirliyor. O'nun kararlarına saygı duyuyorum. Ben de kendi şansımı bekliyorum"

- Neftçi'ye neden gelmediniz?

"Çünkü ben Avrupa'da oynamak istiyorum. Avrupa kulüpleri ile görüşmeler yapıyoruz"

Kaynak: Trabzonajans

Etiket: Trabzonspor, Ramil Sheydaev


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