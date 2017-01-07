07 Ocak 2017, Cumartesi
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Rakibini tekmeleyen futbolcuya hapis

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde oynanan amatör karşılaşmada yerde yatan rakibinin suratına tekme atan ve 'kasten yaralama' suçundan yargılanan Nazilli Sanayispor'un eski futbolcusu Mehmet Değirmenci'ye 10 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, hükmün açıklaması geri bıraktı.


07 Ocak 2017 15:02

Aydın 1'inci Amatör Küme 1'inci Grup'ta mücadele eden Nazilli Sanayispor ile Dallıcaspor, 2015'in Aralık ayında karşılaştı. Nazilli Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın 12'nci dakikasında Dallıcaspor'un oyuncusu Kayhan Karakaş, topla sağ kanattan rakip ceza alanına girmek üzereyken rakibi Mehmet Değirmenci tarafından faul ile durduruldu. Hakem, Değirmenci'ye kırmızı kart gösterdi. Takımını 10 kişi bırakmayı kabullenemeyen Değirmenci, acı içinde yerde yatan rakibi Karakaş'ın suratına tekme attıktan sonra sahayı terk etti. Tekme darbesiyle bir dişi kırılan ve dudağı patlayan Karakaş, oyuna devam etmek istedi. Oyun, tekrar başladı. Ancak 5 dakika sonra Karakaş, başının döndüğünü belirtip, oyundan çıktı. Karakaş, ambulans çağırılıp, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakaş'ın iç tarafı açılan dudağına 8 dikiş atıldı. Dallıcaspor'un 10 kişi tamamladığı maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Tepki toplayan hareketin ardından, Değirmenci'nin takımıyla ilişkisi kesildi. Ayrıca olay savcılığa intikal etti.

Mehmet Değirmenci hakkında Nazilli Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 86'ncı maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan yargılanan Değirmenci'ye, 10 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkeme hükmün açıklamasını geri bıraktı.

İKİ YIL FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin tepkisinin çeken olay sonrası Aydın Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Nejat Doyuran başkanlığında toplanmış, Nazilli Sanayisporlu Mehmet Değirmenci'yi 2 yıl futboldan men etmişti. Oy birliğiyle bu kararı alan kurul, Değirmenci'ye ayrıca 2 yıllık men süresinin bitmesinin ardından, 21 müsabakada daha oynamama cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: DHA

Etiket: Aydın, Nazilli


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