29 Aralık 2016 22:38

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Şanlıurfaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay uzun süredir yükselişi olan bir takımı yendiklerini ifade ederek, “Çok önem verdiğimiz bir müsabakaydı. İlk yarı itibariyle rakibimizin sahadaki direnci çok yüksekti. Zaman zaman zor durumlarda kaldık ancak ilk yarının sonlarına doğru ciddiyetini anlayarak oyun taktiğimizi sahaya yaymaya başladık. Özellikle de ikinci yarı bu çok tırmandı. İkinci yarıdaki disiplin ve koşularımız iyi yerlere oldu. Rakibimize biraz üstünlük sağladık ve 3 golle 3 puanı aldık. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu maç önemliydi çünkü önümüzdeki iki müsabakayı çok ilgilendiriyordu. Bu açıdan galip gelmiş olmamız bizim stratejilerimiz için çok iyi oldu. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Hatta rakibi de kutluyorum. Uzun bir süreden beri yükselişi olan bir takım. Umarım bundan sonra da çıkışını sürdürür” şeklinde konuştu.