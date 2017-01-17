Quaresma'nın yerine gelecek

17 Ocak 2017 08:41

Portekiz'den DN, Beşiktaş'ın Benfica'da forma giyen Andre Carrillo'ya teklif götürdüğünü iddia etti. Sezon başında Sporting Lizbon'dan bonservissiz bir şekilde Benfica'nın yolunu tutan Perulu futbolcu için Benfica'nın olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nın Beşiktaş'ın sunduğu teklifi az bulduğu ve futbolcusunu Talisca'da olduğu gibi değerinden az bir fiyata gönderme niyetinde olmadığı açıklanırken, Carrillo'nun piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

Andre Carrillo'nun Benfica'da yıllık 2 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'ta bu maaşının daha da artacağını düşündüğü haberde belirtilirken, Carrillo için İtalya, Fransa, İspanya ve Çin'den de teklifler olduğu ama futbolcunun hayalinin İngiltere'de oynamak olduğu kaydedildi.

RICARDO QUARESMA'NIN YERİNE TRANSFER

DN ayrıca futbolcunun Ricardo Quaresma yerine transfer edilmek istendiğini de iddia etti. Quaresma'ya Çin'den teklifler geldiği ve Portekizli yıldızın takımıyla yeni sözleşme imzalamaması ardından Beşiktaş'ın Perulu yıldıza yöneldiği belirtildi.

Andre Carrillo, büyük umutlarla geldiği Benfica'da bu sezon istediği performansı gösteremedi. Geçen sezon Sporting Lizbon'da oldukça iyi bir performans sergileyen Carrillo, Benfica'da bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asist üretebildi. 30 kez Peru forması da giyen 25 yaşındaki futbolcu, sağ açık pozisyonunda ve forvet arkasında oynayabiliyor.