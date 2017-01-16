16 Ocak 2017, Pazartesi
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Quaresma'da mutlu son

Portekizli süperstarın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2+1 yıllığına uzatılacak. Transfer döneminin bitimi öncesinde resmileşecek anlaşmanın ardından Q7, yeni dönemden itibaren takım kaptanları arasına eklenecek.


16 Ocak 2017 10:47

Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı Süper Lig şampiyonluğuna büyük katkıda bulunan, bu dönemde de ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan Ricardo Quaresma için yönetim harekete geçti.

2+1 yıllık yeni sözleşme

Euro 2016’da şampiyonluğa ulaşan Portekiz Milli Takımı’nda da yer alan 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yıldız ismin menaceriyle görüşmelerini tamamlayan Siyah-Beyazlılar, gelecek hafta içerisinde resmi imzaları atacak. Q7’nin yeni kontratı, seneliği 2 milyon Euro (8 milyon TL) üzerinden 2+1 yıllık olarak düzenlenecek.

Maliyeti 24 milyon TL

Kara Kartal’da bu sezon 22 karşılaşmada takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan süperstarın, yeni anlaşmanın ardından 3 yıl için kulübe maliyeti 24 milyon TL’yi bulacak. Bu hamleyle 33 yaşındaki futbolcunun hem futbolundan hem de takım arkadaşlarını örnek kişiliğinden yararlanmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda Quaresma’yı ek olarak takım kaptanları arasına ekleyecek. Her fırsatta yaptığı açıklamada, “Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” diyen Quaresma’nın, bu kontratla birlikte bu isteği de gerçekleşmiş olacak. 

Kaynak: Fanatik


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