02 Ocak 2017 00:59

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, sözleşmesini yenilemek istediği Ricardo Quaresma'nın yeni yıl tatilini bitirip İstanbul'a dönmesini bekliyor...

Çin'den gelen astronomik teklifler sonrası kafası karışan ve maaşının katlanmasını bekleyen Portekizli oyuncunun özellikle Vincent Aboubakar'ın maaşı yüzünden sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

Aboubakar'ın kendisinin iki katını kazanması yüzünden bozuk olan Q7'nin her fırsatta, ''ben Avrupa şampiyonunun oyuncusuyum. Teklifi kabul ederken bana finansal fair-play'den bahsedilmişti. Eğer takımım bu parayı verebiliyorsa bende istiyorum'' dediği gelen bilgiler arasında.