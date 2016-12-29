30 Aralık 2016, Cuma
> Futbol > Quaresma ile 2 yıl daha!

Quaresma ile 2 yıl daha!

Ricardo Quaresma, kariyerine 2 yıl daha Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli futbolcuya 2 yıllık yeni sözleşme teklif etti.


29 Aralık 2016 18:41


Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile sözleşme yenilemek için girişimlere başladı.

Devre arası transfer dönemi öncesi Portekizli futbolcu ve menajeri ile masaya oturan yönetim kurulu, yıldız futbolcuya 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Quaresma'nın önerilen yeni kontrata olumlu yaklaştığı ve yıllık ücret konusunda anlaşamasılması halinde ocak ayında imzaların atılması tahmin ediliyor.

Geçen sezon başından siyah-beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele imzalayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 resmi maçta görev yaparsa sözleşmesi otomatik olarak1 yıl daha uzayacak ve gelecek sezon 1 milyon 760 bin euro kazanacaktı.

Quaresma ile yeni sözleşme yapılması durumunda bu opsiyon geçerisiz olacak. Portekizli'ye yıllık 2 milyon euro kazanacağı anlaşmaya imza atmış olacak.

Kaynak: NTV Spor

Etiket: Beşiktaş, Quaresma



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

İşte Advocaat'ın son gözdesi

İşte Advocaat'ın son gözdesi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Podolski resmen açıkladı!

Podolski resmen açıkladı!

Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!

Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!


İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi?
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe'ye 2 yeni Hollandalı


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı - Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan A...
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor - Kolbeinn'in geri gönderilmesine karar verilmesinin ardınd...
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi - Jeremain Lens'in bonservisi için 8 milyon euro isteyen Fe...
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı - Beşiktaş, Sevilla'da forma şansı bulamayan Fransız stoper...
Podolski resmen açıkladı! Podolski resmen açıkladı! - Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi satıp gelecek para...
Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! - Manchester United'ın genç yıldızı Anthony Martial için me...
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? - Stoper arayan Galatasaray gözünü G.Birliği'nin milli oyun...
Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi - Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezily...
Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor - Trabzonspor, Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahine...
İşte Advocaat'ın son gözdesi İşte Advocaat'ın son gözdesi - Dick Advocaat genç oyuncu caner Koca ile özel larak ilgil...