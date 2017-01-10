10 Ocak 2017, Salı
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Pylyp Budkivsky'den Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alan Anzhi'nin golcüsü Pylyp Budkivsky, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.


10 Ocak 2017 14:19

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan ve Anzhi'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet, Ukrayna basınına konuşurken, Anzhi'nin kendisini kamp dönemi için çağırdığını ifade etti.

Budkivsky, "Anzhi'deki sözleşmemin koşulları 2017 yazına kadar geçerli. Bonservisim Shakhtar'da, eğer bazı değişiklikler olursa ve Anzhi de sözleşmemi devam ettiremezse, her şey kulüpler bazında karara bağlanır. Dinlendim, kuvvet topladım ve yeni futbol yılı için çalışmaya başlamaya hazırım" dedi.

1.96'lık golcü "Beşiktaş'tan teklif aldın mı?" sorusuna ise, "Eğer böyle bir teklif varsa, her şeyden önce menajerim ve Shakhtar bilir. Benim bir bilgim yok, bu konu hakkında konuşmayacağım" cevabını verdi.

Rusya Ligi'nin büyük takımlarına gidip gitmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan 24 yaşındaki forvet, "Eğer teklif, bütün tarafları tatmin ederse, transferin sonuçlanması mümkün" diye konuştu. (Ajansspor)


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