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Prekazi: İnsan Galatasaray'sız yaşayamaz

Galatasaray formasıyla bir döneme damga vuran Cevad Prekazi Alanyaspor maçı öncesi GSTV'ye konuştu. Prekazi "İnsan Galatasaray'sız yaşayamaz. O yılları hiçbir zaman unutamam" dedi.


25 Aralık 2016 20:22


Galatasaray'ın eski yıldızı Cevad Prekazi, Salı günü gerçekleşecek retro formaların tanıtımı için İstanbul'a geldi. Prekazi, Alanyaspor maçında Türk Telekom Arena'da yerini alırken GSTV'ye açıklamalar yaptı.

Cevad Prekazi'nin sözleri şöyle:

"İnsan Galatasaray'sız yaşayamaz. O yılları hiçbir zaman unutamam. Hala o günleri yaşıyorum. Galatasaraylı olmak beni çok mutlu ediyor..."

"7 sene o formayı giymek, taraftarın sözlerini duymak tarif edilemez. O yıllar unutulmaz. Fırsat bulduğumda İstanbul'a geliyorum ve kendimi buraya geldiğimde de mutlu hissediyorum..."

"Taraftarla bağı oynadığım dönemde kurdum... 1985'te formayı giydim, sahaya adımımı attım, önce tesislerde o sevgi ve saygıyı gördüm. Her zaman taraftarla bir arada oldum. En önemlisi saha içinde hep iyi olmaya çalıştım. Taraftar da bunu hissetti ve dostluğu böyle kurduk..."

"Son zamanlarda Belgrad'a çok Türk turist geliyor. Benim nerede olduğumu biliyorlar. Yanıma gelip birlikte kahve içiyoruz. Arkadaşlarım ben Galatasaray ve İstanbul'u anlatırken inanmazlardı. Şimdi taraftarın ilgisini canlı canlı görüyorlar..."

"Devamlı Xamax ve Monaco maçları soruluyor. Ne kadar inandığımızı Neuchatel Xamax maçında gösterdik. Ali Sami Yen'e adım attığımızda O inançlı taraftarı görünce zaten başka skor almamız düşünülemezdi..."

Kaynak: GS TV

Etiket: prekazi



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