11 Ocak 2017, Çarşamba
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Potada nefes kesecek fikstür! İşte o maçlar

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla sürecek.


11 Ocak 2017 13:23

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı  organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla sürecek.

Türk temsilcileri Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes ve  Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 13 Ocak  Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, yarın Sırbistan ekibi  Kızılyıldız MTS'ye konuk olacak. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak  mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada  rakibini 87-72 mağlup etmişti.

Organizasyondaki son 2 maçında sahadan mağlup ayrılan 8 galibiyetli  Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Volkswagen  Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de oynanacak. İki ekip  arasında İspanya'da oynanan ilk maç Baskonia'nın 73-52'lik üstünlüğüyle  sonuçlanmıştı.

Geride kalan 16 haftada rakiplerine 8 kez üstünlük kuran Anadolu Efes,  13 Ocak Cuma günü Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods deplasmanına çıkacak.  TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmaya Atina'daki Olimpik Spor Merkezi ev sahipliği  yapacak. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 91-83 galip  ayrılmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kaybeden Galatasaray Odeabank,  13 Ocak Cuma günü Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligde 4  galibiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak maçta rakibini  Abdi İpekçi Arena'da konuk edecek. İki takım arasında Litvanya'da yapılan ilk  maçı Zalgiris 87-75 kazanmıştı.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ)  şöyle:

Yarın:

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia (İspanya)

22.45 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Fenerbahçe

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

13 Ocak Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya)

22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes

23.00 Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)

Etiket: Euroleague


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