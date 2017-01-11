Potada nefes kesecek fikstür! İşte o maçlar

11 Ocak 2017 13:23

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla sürecek.



Türk temsilcileri Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 13 Ocak Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.



Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye konuk olacak. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada rakibini 87-72 mağlup etmişti.



Organizasyondaki son 2 maçında sahadan mağlup ayrılan 8 galibiyetli Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de oynanacak. İki ekip arasında İspanya'da oynanan ilk maç Baskonia'nın 73-52'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



Geride kalan 16 haftada rakiplerine 8 kez üstünlük kuran Anadolu Efes, 13 Ocak Cuma günü Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods deplasmanına çıkacak. TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmaya Atina'daki Olimpik Spor Merkezi ev sahipliği yapacak. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 91-83 galip ayrılmıştı.



THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kaybeden Galatasaray Odeabank, 13 Ocak Cuma günü Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligde 4 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak maçta rakibini Abdi İpekçi Arena'da konuk edecek. İki takım arasında Litvanya'da yapılan ilk maçı Zalgiris 87-75 kazanmıştı.



Program



THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)



20.00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia (İspanya)



22.45 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Fenerbahçe



23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)



13 Ocak Cuma:



20.00 CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya)



22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes



23.00 Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)