17 Ocak 2017, Salı
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Podolski'nin Japonya'ya transferinde son dakika!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin, Japon kulübü Vissel Kobe'ye transferinin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün alacağı bonservis bedeli de netleşti.


17 Ocak 2017 10:51

Galatasaray-Lukas Podolski birlikteliği her an sona erebilir. Japonya'nın köklü kulüplerinden Vissel Kobe'nin yaptığı teklifin detayları netleşmeye başladı. 2002 Dünya Kupası'nın ardından İlhan Mansız'ı transfer ederek, Türk futbolseverlerin dikkatini çeken Vissel Kobe'nin, Sarı-Kırmızılı kulübe cazip bir bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.

Japonlar'ın, Podolski'nin bonservis ücreti olarak Galatasaray'a 7.5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 30 milyon TL) bir teklif sunduğu ifade edildi. Dursun Özbek ve yönetiminin teklife sıcak baktığı ve Podolski'nin son kararını vermesini beklediği ifade edildi.

Japon kulübünün Alman futbolcuya da 3 yıllık kontrat ve yıllık 5.5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 22 milyon TL) bir teklif yaptığı öğrenildi. Podolski'nin teklife çok sıcak baktığı ancak daha önce menajerine teklifler getiren Çin kulüplerinin rakam yükseltmesini beklediği, teklifler yükselmediği takdirde Japonya macerasına başlayacağı ifade edildi.

2.5 milyon Euro'ya alınmıştı

Galatasaray'a, 2015-2016 sezonunun başında transfer olan ve 3+1 yıllık kontrat imzalayan Lukas Podolski için Sarı-Kırmızılı kulüp İngiliz ekibi Arsenal'e 2.5 milyon Euro (Yaklaşık 10 milyon TL) bonservis bedeli ödemişti.

Podolski, kontratı gereği 3 yıl boyunca Galatasaray'dan 3 milyon Euro garanti, 20 bin Euro da maç başı ücret alacaktı. + 1 opsiyonu kullanılması halinde Alman yıldız son sezonunda 2.3 milyon Euro garanti ücret alacak, en az 20 resmi maç oynaması halinde ise her maç için 25 bin Euro ek ücret daha kazanacaktı.

Kaynak: Fanatik


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