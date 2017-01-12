12 Ocak 2017 01:56

Galatasaray'da Podolski, Çin'e gitmeme konusunda diretirken, Yasin Öztekin kararı tartışma konusu oldu. Rodrigues'in sözleşmesindeki detay ise dikkat çekti. İşte Galatasaray'daki önemli gelişmeler...

Şampiyonlar Ligi Rodrigues için 450 bin Euro demek

Galatasaray'dan Garry Rodrigues için 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli açıklaması yapılırken, bir sonraki satıştan ise PAOK'a yüzde verileceği duyuruldu. Hollandalı oyuncu için Galatasaray ayrıca 300 bin Euro'da Şampiyonlar Ligi primi ödeyecek. Ayrıca yılda 1 milyon 350 bin Euro garanti para kazanacak olan Rodrigues'e de yine Şampiyonlar Ligi primi olarak 150 bin Euro daha ödeme yapılacak.

Cezalandırılan Yasin mi, kulüp mü?

Daha önce Adanaspor maçından sonra kadro dışı bırakılan ve Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında alınan yenilgiler sonrasında yeniden kadroya davet edilen Yasin Öztekin ikinci yarı öncesinde bu kez teknik direktör Jan Olde Riekerink'in talebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Yasin'in Pazartesi'den itibaren idmanlara başlayacağı bildirilirken, affedilecekse neden kampa davet edilmediği sorgulanmaya başlandı.

Podolski'den soğuk duş!

Lukas Podolski'den Galatasaray'a soğuk duş... sarı-kırmızılı yöneticilerin Galatasaray muhabirlerine, ''o iş bitti. Gelecek parayla hem stoper hem de forvet alacağız'' mesajları vermelerinin üzerinden 12 saat geçmeden Alman oyuncu, ''Türkiye'den ayrılmıyorum. Gelecek sezon sözleşmem bitince Köln'e döneceğim. 1 veya 2 sezon orada forma giydikten sonra jubilemi yapacağım. Eğer ayrılmam isteniyorsa, 1.5 sezonluk hakkedişimi verin, ben de şimdiden Köln'e gideyim. Ne eşim ne de çocuklarım Çin'e gitmek istemiyor'' cevabını verdi.