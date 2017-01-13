Podolski transferinde son dakika!

13 Ocak 2017 01:32

Marsilya ile yılda 800 bin euro'ya 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu oyuncu ilk yarıdan kalma 400 bin euro ile ikinci yarı hakkedişine mahsup 1.1 milyon euro'yu toplamda 1.5 milyon euro'yu almadan takımdan ayrılmama kararı aldı. Miami'deki tatilini bitirip İstanbul'a gelmeye hazırlanan Chedjou'nun sürprizi ise kulübe gönderdiği sağlık raporu oldu.

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle ikinci yarının ilk üç maçında forma giyemeyecek olan Chedjou, ABD'den aldığı sakatlığı ile ilgili raporu kulübe göndererek kampa neden katılmadığının çıklamasını da kendisince yapmış oldu. Galatasaray yönetimi 6 Ocak'a kadar Chedjou'ya transfer görüşmesi yapması içinde izin vermişti.

POLDI'DEN MEHMET ÖZBEK'E: BAŞKAN HER GÜN ARIYORDU

Çin'e giderse Almanya'daki işlerinin başında rahatlıkla duramayacağı için ayrılmak istemeyen Lukas Podolski, Galatasaray yönetimine "gitmiyorum" dedi... fakat sarı-kırmızılı yönetim Alman oyuncudan kurtulmak için adeta seferberlik ilan etti. Forvet ve stoper transferini ondan gelecek parayla yapmayı hayal eden yönetim adına Mehmet Özbek Podolski'yle bir görüşme yaptı.

Özbek'in bu görüşmede Alman oyuncuya, "senin paranı karşılamakta zorlanıyoruz. Bize anlayış göstermeni istiyoruz" ifadelerini kullandı. Podolski ise kendisi ile sözleşme imzalamak için bizzat Başkan Dursun Özbek'in kendisini defalarca aradığını ama şimdi Başkan'la herhangi bir görüşme yapamadan gitmesi için ricacı olunduğu için kalbinin kırık olduğunu aktardı.