Podolski resmen açıkladı!

30 Aralık 2016 01:12

PODOLSKI: ÇİN'DEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM! NEREDEN ÇIKIYOR

yönetici Levent Nazifoğlu'da Poldi için Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Pekin Gouan takımından teklif aldıklarını açıkladı. Fakat Alman oyuncu Galatasaray yönetimine soğuk duş aldıran bir açıklama yaptı.

Çin'in Sohu Sports gazetesine konuşan Alman yıldız, "ortada pek çok haber dolanıyor. Çin'g deceğim konuşuluyor. Ama bilmeniz gerekirki, bu haberler doğru değil. Çin'den kimseyle konuşmadım. Böylesine ilginç haberlerin nereden çıktığını siz kadar ben de o kadar merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM, POLDİ’YE 10 AYDIR MÜŞTERİ ARIYOR

Galatasaray'da Lukas Podolski'nin Çin hayali 2016 yılıyla beraber başladı. Alman oyuncunun Tunuslu menajeri Nassim Touhari, Alman oyuncuya yılda 12 milyon euro kazanabileceğini ve bu rakamı 4 yıl kendisine garanti edebileceğini iletti.

Poldi bunun üzerine Çinlilerin Şubat ayındaki Maymun yılını, "yeni yıl için mutluluklar dilerim. Umarın ailenizle mutlu bir yılbaşı akşamı geçirirsiniz" şeklinde kutladı.

Asıl gelişmeler ise 28 Ekim'de kulübe gelen Alman menajerin Podolski'ye ABD, Çin ve Ortadoğu'dan talipler olduğunu söylemesiyle zirve yaptı. Alman menajer kulüpten fiyat istedi. Müşterilerinin Podolski için 10 milyon euro'dan az olmamak koşuluyla teklifler sunabileceğini söyledi. Yönetim böyle bir teklifi hangi kulüplerin getirebileceğini araştırdı. Yetki verilen menajerlere yüksek menajerlik ücretleri teklif edildi.

SHENHUA ASBAŞKANI: PODOLSKI İLE HİÇBİR İLGİMİZ YOK

Galatasaray Lukas Podolski'ye Çin'de müşteri ararken Uzakdoğu'dan beklenmedik bir çıkış geldi... Shanghai Shenhua Asbaşkanı Huang, Yangcheng Evening News'e yaptığı açıklamada, "Podolski ile hiç ilgimiz olmadı. Onunla ilgili ne bir temasımız var ne de bir anlaşma söz konusu değil" açıklaması yaptı. Huang ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında yabancı kontenjanlarının dolu olduğunu ve transfer yapmalarının imkansız olduğunu belirtti.