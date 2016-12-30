30 Aralık 2016, Cuma
> Galatasaray > Podolski resmen açıkladı!

Podolski resmen açıkladı!

Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi satıp gelecek parayla UEFA'nın finansal fair-play kurallarının üstesinden gelerek transfer yapmak istiyor...


30 Aralık 2016 01:12


PODOLSKI: ÇİN'DEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM! NEREDEN ÇIKIYOR

yönetici Levent Nazifoğlu'da Poldi için Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Pekin Gouan takımından teklif aldıklarını açıkladı. Fakat Alman oyuncu Galatasaray yönetimine soğuk duş aldıran bir açıklama yaptı.

Çin'in Sohu Sports gazetesine konuşan Alman yıldız, "ortada pek çok haber dolanıyor. Çin'g deceğim konuşuluyor. Ama bilmeniz gerekirki, bu haberler doğru değil. Çin'den kimseyle konuşmadım. Böylesine ilginç haberlerin nereden çıktığını siz kadar ben de o kadar merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM, POLDİ’YE 10 AYDIR MÜŞTERİ ARIYOR

Galatasaray'da Lukas Podolski'nin Çin hayali 2016 yılıyla beraber başladı. Alman oyuncunun Tunuslu menajeri Nassim Touhari, Alman oyuncuya yılda 12 milyon euro kazanabileceğini ve bu rakamı 4 yıl kendisine garanti edebileceğini iletti.
Poldi bunun üzerine Çinlilerin Şubat ayındaki Maymun yılını, "yeni yıl için mutluluklar dilerim. Umarın ailenizle mutlu bir yılbaşı akşamı geçirirsiniz" şeklinde kutladı.

Asıl gelişmeler ise 28 Ekim'de kulübe gelen Alman menajerin Podolski'ye ABD, Çin ve Ortadoğu'dan talipler olduğunu söylemesiyle zirve yaptı. Alman menajer kulüpten fiyat istedi. Müşterilerinin Podolski için 10 milyon euro'dan az olmamak koşuluyla teklifler sunabileceğini söyledi. Yönetim böyle bir teklifi hangi kulüplerin getirebileceğini araştırdı. Yetki verilen menajerlere yüksek menajerlik ücretleri teklif edildi.

SHENHUA ASBAŞKANI: PODOLSKI İLE HİÇBİR İLGİMİZ YOK

Galatasaray Lukas Podolski'ye Çin'de müşteri ararken Uzakdoğu'dan beklenmedik bir çıkış geldi... Shanghai Shenhua Asbaşkanı Huang, Yangcheng Evening News'e yaptığı açıklamada, "Podolski ile hiç ilgimiz olmadı. Onunla ilgili ne bir temasımız var ne de bir anlaşma söz konusu değil" açıklaması yaptı. Huang ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında yabancı kontenjanlarının dolu olduğunu ve transfer yapmalarının imkansız olduğunu belirtti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Podolski haberleri, Podolski, Çin



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe’de izin başladı

Fenerbahçe’de izin başladı

İşte Advocaat'ın son gözdesi

İşte Advocaat'ın son gözdesi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Podolski resmen açıkladı!

Podolski resmen açıkladı!


Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi?
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
2016'nın en golcü futbolcusu Ronaldo


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı - Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan A...
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor - Kolbeinn'in geri gönderilmesine karar verilmesinin ardınd...
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi - Jeremain Lens'in bonservisi için 8 milyon euro isteyen Fe...
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı - Beşiktaş, Sevilla'da forma şansı bulamayan Fransız stoper...
Podolski resmen açıkladı! Podolski resmen açıkladı! - Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi satıp gelecek para...
Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! - Manchester United'ın genç yıldızı Anthony Martial için me...
Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi - Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezily...
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? - Stoper arayan Galatasaray gözünü G.Birliği'nin milli oyun...
Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor - Trabzonspor, Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahine...
İşte Advocaat'ın son gözdesi İşte Advocaat'ın son gözdesi - Dick Advocaat genç oyuncu caner Koca ile özel larak ilgil...