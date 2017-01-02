02 Ocak 2017, Pazartesi
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Podolski gitti gidiyor

Çin’den sonra Brezilyalılar da Alman yıldızın peşinde. Flamengo, bonservis için Adidas sponsorluğunda 7 milyon Euro’luk bütçe hazırladı. Poldi iki ülke arasında tercih yapacak.


02 Ocak 2017 10:49


Lukas Podolski Galatasaray’dan ayrılıyor... Çin kulüpleri Guangzhou Evergrande ve Beijing Guoan’ın istediği Alman yıldız için, Guoan takımı Aslan’a 6 milyon Euro önermişti. Brezilyalılar da Poldi için devreye girdi. Flamengo kulübü, son yıllarda ciddi şekilde istediği tecrübeli futbolcu için aradığı parayı sponsordan buldu.

Flamengo, forma sponsoru olan Adidas aracılığıyla 7 milyon Euro’luk bütçe hazırladı. Podolski’nin de anlaşmalı olduğu Almanya Adidas, bu transferi direkt olarak üstleniyor. Çin ve Brezilya arasında kalan Podolski önümüzdeki günlerde kesin kararını verecek ve iki ülkeden birinde futbol hayatına devam edecek.

Maaşı 3 milyon Euro

Galatasaray, Lukas Podolski’den gelecek 6-7 milyon Euro’luk bonservis parasını direkt olarak transfere harcamayı düşünüyor. Cim Bom aynı zamanda 31 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon Euro’luk maaş maliyetinden de kurtulacak ve bütçede önemli bir yer açacak.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Lukas Podolski, Galatasaray, Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Flamengo,



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