01 Ocak 2017 09:38

Galatasaray, Eduardo Vargas'a imza attırmak için Lukas Podolski için Çin'den gelecek rakamı bekliyor...

Daha önce Eduardo Vargas'ı kiralamak için Hoffenheim'la görüşmeler yapan Galatasaray, bu kez rotasını satın alma opsiyonuna çevirdi.

Hoffenheim'ın 6 milyon Euro ödediği Eduardo Vargas için 3 milyon Euro'luk teklif hazırlayan Galatasaray, Şilili golcüye de yılda 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.

Lukas Podolski'nin Çin'e gitmesinin hemen arefesinde Vargas, İstanbul'a gelerek imzayı atacak.

Eduardo Vargas kimdir?

Eduardo Vargas, 27 yaşında ve sağ kanat bölgesinde forma giyiyor. Şilili oyuncu aynı zamanda forvet bölgesinde de oynuyor. Takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eduardo Vargas, 6 maça çıktı ve gol ya da asist gerçekleştiremedi.

Podolski işi yatarsa Muhammed alınacak

Podolski transferinde sıkıntı çıkması durumunda ise Galatasaray bu kez Muhammed Demir'e imza attıracak...

Trabzonspor ve Galatasaray arasında süren görüşmelerde önemli mesafe katedilirken, Başkan Dursun Özbek'in, Muharrem Usta'yı 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği bildirildi. Mehmet Ekici için başlayan görüşmelerde Muhammed'in adı da gündeme gelirken, Muhammed'in de Galatasaray'a gelmek istemesi işleri kolaylaştırdı.

Podolski için şok açıklama

Galatasaray, Podolski'yi satıp Vargas hayali kurarken, Lukas iddialarına Çin'den yalanlama geldi.

Önce Shanghai Shenhua daha sonra da Alman oyuncu bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Bu kez de Podolski'nin adının anıldığı diğer bir takım Guangzhou'dan da Podolski açıklaması geldi. Alman oyuncuyla herhangi bir ilgilerinin olmadığı duyuruldu.