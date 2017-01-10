Podolski giderse, Huntelaar gelecek

10 Ocak 2017 00:26

Lukas Podolski'yi Çin'e satmayı planlayan Galatasaray'ın alternatifinin ise çoktan hazır olduğu iddia edildi...

Galatasaray'ın Alman oyuncunun Pekin'e gitmeyi kabul etmesi durumunda Schalke ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Jan Klaas Huntelaar'a imza attıracağı iddia edildi.

Huntelaar'dan söz alındığı, Schalke'de forma bulmakta zorlandığı için teklifi kabul eden 33 yaşındaki oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi. Yapılan ilk görüşmelerde Schalke'nin de yüksek maaşından kurtulmak için Huntelaar'ın Galatasaray'a gitmesine izin verdiği, herşeyin Podolski transferine kilitlendiği bildirildi.

Huntelaar kimdir?

Hollandalı golcü Huntelaar, Graafschap ve PSV'de altyapı eğitimi aldı. Daha sonra iki takımda da A takımlarda forma giydi. Kariyerinde Ajax, Real Madrid, Milan gibi büyük takımlarda da forma giye Huntelaar, son olarak Schalke 04'te forma giyiyor.

Huntelaar, bu sezon 10 maçta 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.