23 Aralık 2016, Cuma
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Podolski direkten döndü!

Galatasaray’ın Alman futbolcusu, Osmanlıspor maçında oynamak istedi. Ancak kulüp doktoru Yener İnce, “Değil Osmanlı maçında, Alanya karşısında oynaması bile doğru değil” diyerek Lukas Podolski için onay vermedi.


23 Aralık 2016 10:50


Serdar Aziz’in ağır sakatlığıyla sarsılan Galatasaray’da Lukas Podolski’nin de olası bir sakatlıktan doktor sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

Gaziantep maçında sakatlanarak oyunu terk eden ve yapılan kontrollerinde sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Lukas Podolski’nin Osmanlı maçında oynamak istediği ancak bunun kulüp doktoru Yener İnce tarafından engellendiği ortaya çıktı.

3 ay uzak kalabilir

Alman futbolcu, Galatasaray için çok önemli olan bu maçta sahada olmak istediğini teknik kadroya bildirdi. Ancak duruma müdahale eden İnce’nin, “Podolski’yi istersek oynatabiliriz. Ancak bu durumda 3 ay sahalardan uzak kalabilir. Değil Osmanlı, Alanya karşısında bile oynaması doğru değil” diyerek bunu engellediği öğrenildi. Bunun üzerine teknik direktör Jan Olde Riekerink’in tecrübeli futbolcuyu kadroya almadığı belirtildi.

Galatasaray bu sezon sakatlıklarla boğuşurken, sağlık ekibinin getirdiği yeni uygulama daha büyük hasarlar meydana gelmesini engelledi. Sakatlık olmadan veya büyümeden önlem alan sağlık ekibi, zaman zaman futbolcuların dinlendirilmesini teknik kadroya tavsiye ediyor. Riekerink de bu doğrultuda bazı idmanlarda oyunculara izinler veriyor.

Kaynak: Skorer



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