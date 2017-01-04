04 Ocak 2017, Çarşamba
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Podolski açıkladı: Evet teklif var

Çin Ligi'nde yer alan bir takımdan ciddi bir transfer teklifi alan Lukas Podolski, Galatasaray yönetimi ile özel olarak görüştü. Sarı kırmızılıların Antalya kampına katılan Alman yıldız, "Şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum. Evet teklif var ancak henüz kararımı vermedim. Bu formayı giydiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.


04 Ocak 2017 22:25


NTV Spor'un haberine göre, Çin Ligi'nden ciddi bir transfer teklifi alan Lukas Podolski, Galatasaray yönetimi ile özel olarak görüştü.

Sarı kırmızılıların Antalya kampına katılan Alman yıldız, "Şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum. Evet teklif var ancak henüz kararımı vermedim. Bu formayı giydiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

Düşünmek için süre istediği belirtilen Podolski'nin Antalya kampı sonrası bir karar vererek yönetime bildireceği vurgulandı.

Sarı kırmızılı yönetim Podolski'nin transferinden yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Yönetim ayrıca UEFA'ya verilen oyuncu harcamalarında 65 milyon Euro'yu geçmeme sözünden dolayı, Podolski'nin yıllık alacağından düşerek yeni transferler için bütçe yaratmak istiyor. Arsenal kulübünden transfer edilen başarılı futbolcu yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.

Kaynak: NTV Spor

Etiket: podolski, galatasaray



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