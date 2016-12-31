31 Aralık 2016 21:23

Pınar Saka Survivor 2017'de yarışacak ünlüler arasında yer aldığı açıklandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan duyurduğu Milli atlet Pınar Saka Survivor 2017 ünlüler takımında yer alacak. Peki Pınar Saka kimdir?

Pınar Saka Survivor'da ünlüler takımında yarışacak. Milli atlet Pınar Saka, Survivor 2017'ye renk katacak ünlüler arasında. İşte Pınar Saka hakkında bilinmeyenler...

Pınar Saka kimdir?

100, 200 ve 400 metre kategorilerinde yarışır. Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x 400m bayrak kategorisinde yarıştı. Takım arkadaşları Birsen Bekgöz, Özge Gürler ve Binnaz Uslu'yla beraber 3:40.75' dereceleriyle bronz madalyanın sahibi oldular.

En iyi dereceleri

100 m 11.93' (2003)

200 m 23.97' (2003)

400 m 51.53' 30 Temmuz 2011, Ankara (Türkiye Rekoru)