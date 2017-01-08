08 Ocak 2017, Pazar
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Pınar Karşıyaka 80-69 Best Balıkesir

Pınar Karşıyaka iç sahadaki formunu devam ettirerek Best Balıkesir'i 80-69 yendi.


08 Ocak 2017 09:20

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Best Balıkesir’i 80-69 mağlup etti. Karşıyaka, bu galibiyetle 22 puana ulaşıp iç sahada 6’da 6 yaparken, düşme hattındaki konuk takım 16 puanda kaldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka öncesi, 5 Ocak’ta İzmir Adliyesi’ne yapılan terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Reklam panolarında Şehit Fethi Sekin için, “Seni unutmayacağız. Kahraman” mesajları yazıldı. Salonda hoparlörlerden İzmir Marşı çalındı.

Maça Brown ve Summers’la bulduğu sayılarla başlayan Pınar Karşıyaka, konuk ekipten Kelley’in ürettiği sayılara rağmen ilk periyodu 19-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Ümit, Yunus ve Ofoegbu’nun skora katkısıyla aradaki farkı kapatıp öne geçen Best Balıkesir, soyunma odasına 3 sayı önde girdi: 36-39. Üçüncü periyotta Summer ve Ponitka’nın oyuna ağırlığını koymasıyla toparlanan Kaf-Kaf, konuk ekipten Golubovic’in sayılarına rağmen final periyoduna 3 sayı üstün girdi: 56-53. Son çeyreğe Muhammed’in 3 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, Petway’in sayılarıyla son bölümde farkı açıp maçı 11 sayı farkla kazandı: 80-69. Karşıyakalı oyuncular galibiyeti, tribündeki yöneticilerle kutladı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker

PINAR KARŞIYAKA: Green 15, Brown 9, Ponitka 19, Owens 11, Summers 12, Petway 8, Muhammed 6, Soner

BEST BALIKESİR: Kelley 16, Nichols 8, Andrews 4, Ofoegbu 14, Golubovic 7, Yunus 8, Ümit 10, Pastal, Murat 2

1.PERİYOT: 19-14

İLK YARI: 36-39

3.PERİYOT: 56-53

BEŞ FAUL: Ofoegbu (36.29) (Best Balıkesir)

Etiket: Pınar Karşıyaka, Best Balıkesir


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