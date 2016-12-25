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Pınar Karşıyaka - Galatasaray maç sonucu: 78-72

Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank'ı 78-72 mağlup etti.


25 Aralık 2016 19:09


Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank'ı 78-72 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğinde ev sahibi ekip Owens ve Summers ile etkili oldu. Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Göksenin Köksal'ın sayılarıyla rakibine karşılık verse de ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 15-8 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyreğin bitimine 3 dakika kala skor üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Thompson ve Göksenin Köksal'ın sayılarıyla öne geçen Galatasaray Odeabank, ilk periyodu 24-22 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin başında üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, 13. dakikayı 31-22 önde geçti. Konuk ekip, etkili savunmasının yanı sıra Diebler ve Pleiss'in de hücuma katkısı ile sayılar buldu. Pınar Karşıyaka, Ponitka ve Summers'ın üç sayılık atışlarıyla farkı azalttı. Periyodun son dakikasına 42-42 eşit girilirken, Pınar Karşıyaka devreyi 45-42 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe Green'in basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, Summers ve Ponitka'nın etkili oyunuyla üst üste sayılar buldu. 27. dakikayı 5 sayı farkla 59-54 önde geçen ev sahibi takım, çeyreği de 62-57 üstünlükle geçti.

Son çeyreğin ilk dakikalarında savunmada ve hücumda daha etkili olan Galatasaray Odeabank, Pleiss'in sayılarıyla farkı azalttı. Mücadelenin son 5 dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 1 sayılık üstünlüğü ile (66-65) girildi.

Bitime 53 saniye kala, ev sahibi takım 71-67 öndeyken, taraftarların sahaya yabancı madde atması ve kötü tezahüratı nedeniyle oyun durdu. Hakemler ve sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına gitti. Karşılaşma hakemlerin ve konuk ekibin sahaya dönmesiyle yaklaşık 15 dakika sonra tekrar başladı.

Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank'ı 78-72 yendi.

Pınar Karşıyaka'dan Summers, kaydettiği 23 sayıyla müsabakanın en skorer ismi olurken, Galatasaray Odeabank oyuncuları Schilb ve Göksenin Köksal'ın on beşer sayısı kazanmaya yetmedi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Halit Can Cihan

Pınar Karşıyaka: Green 13, Brown 14, Ponitka 15, Summers 23, Owens 8, Petway, Muhammed Baygül 3, Akif Egemen Güven 2

Galatasaray Odeabank: Tyus, Thompson 12, Schilb 15, Sinan Güler 10, Göksenin Köksal 15, Pleiss 8, Diebler 10, Can Korkmaz 2

1. Periyot: 22-24

Devre: 45-42

3. Periyot: 62-57

5 faulle çıkan: 36.53 Muhammed Baygül (Pınar Karşıyaka)

Kaynak: A.A.

Etiket: galatasaray, pınar karşıyaka



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