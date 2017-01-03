03 Ocak 2017, Salı
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PFDK 'dan Chedjou'ya 3 maç ceza

PFDK, Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Aurelien Chedjou'ya 3 maç ceza verdi.


03 Ocak 2017 15:32


Galatasaray'a PFDK'dan kötü haber geldi. PFDK, Sarı-Kırmızılı takımın savunma oyuncusu Chedjou'ya Tuzlaspor maçında görmüş olduğu kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verdi.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray'ın, 28.12.2016 tarihinde oynanan Tuzlaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, Galatasaray'ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, Galatasaray sporcusu Aurelien Chedjou'nun rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezasıile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Kamerunlu futbolcu, eğer takımdan ayrılmazsa cezasını Konyaspor, Elazığspor ve Karabükspor maçlarında çekecek.



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