08 Ocak 2017, Pazar
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Perisic ipten aldı

İtalya Serie A'da 19. hafta mücadelesinde Udinese deplasmanına konuk olan Inter, 3 puana 2-1'lik skorla ulaştı.


08 Ocak 2017 18:10

İtalya Serie A'da 19. hafta mücadelesinde Inter, Udinese deplasmanındaydı. Maça hızlı başlayan Udinese, 17. dakikada 20 yaşındaki Çek forvet Jakub Jankto'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine doğru 45. dakikada ise Icardi'nin pasına gelişine iyi vuran Ivan Perisic skora 1-1'lik berbaerliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda sahnede yine Perisic vardı. 87. dakikada Hırvat oyuncu Joao Mario'nun asistinde Inter'i 2-1 öne geçirdi.

Bu skorun ardından 33 puana ulaşırken, üstüste 4. galibiyetini aldı. Udinese ise 25 puanda kaldı.

Etiket: udinese, ınter


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