Perasovic: ''Bu galibiyeti hak ettik''

22 Aralık 2016 23:54

Zalgiris'e karşı İstanbul'da henüz iki gün önce kaybettiklerini hatırlatan Perasovic, "İki gün önce maç kaybettikten sonra bugün gelip kazanmak bence çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar savaştığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Perasovic, "İlk çeyrekte iyiydik ama ikinci çeyrekte savunma ribauntlarında eksikliğimiz vardı. İkinci çeyrekte rakibimizin farkı gayet açıktı. Üçüncü çeyrekte bence mücadele ortaya koymaya başladık. Son çeyrekte de aynı şekilde devam ettik ve haklı bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Yeni transferleri Brandon Paul ile ilgili soruya ise tecrübeli teknik adam, "Daha üç gündür bizimle. Oyun karakteri var. Bugün birçok sayı üretti ve top çaldı. Bizim için beklenen oyuncu olup olmadığını göreceğiz. Kendisiyle ilgili düşüncemiz olumlu." yanıtını verdi.