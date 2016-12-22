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Penaltılar olmasaydı Beşiktaş 5. sıradaydı

Ligde geride kalan 15 hafta itibarıyla en çok penaltıyı Beşiktaş kazandı.


22 Aralık 2016 01:00


Ligde geride kalan 15 hafta itibarıyla en çok penaltıyı Beşiktaş kazandı.

Kazandığı 6 penaltı atışını da gole çeviren siyah-beyazlılar bu sayede 32 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Penaltı atışları sayesinde 9 galibiyet 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar penaltılar olmasaydı 7 galibiyet ve 6 beraberlik alıp mağlubiyet sayısıda iki olacaktı.

Penaltısız Beşiktaş; Başakşehir'in 12, Galatasaray ve Bursaspor'un 3, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde olacaktı. Ligde aleyhine en verilen penaltılarla en fazla puan kaybeden takım ise 4 puanla Başakşehir.

Kaynak: Fotospor

Etiket: beşiktaş, penaltı



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