Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

08 Ocak 2017 19:33

Cuma akşamı başlayan ve halen aralıklarla devam eden kar İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji ’nin 5 günlük hava tahmini haritasına göre; İstanbul ’da kar yağışı zaman zaman azalsa da pazartesi, salı ve çarşamba günleri de devam edecek.

DON VE BUZLANMA VAR

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdür Ahmet Kocaman “Kar yağışının aralıklarla salı gününe kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Ancak kar yağışı, bugünden itibaren biraz hafifleyecek. Sıcaklık değerleri 3 gün boyunca sıfırın altında seyredecek. Kar yağışı pazartesi, salı günleri de aralıklarla devam edecek. Don ve buzlanma görüleceğinden tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca soğuk ve beraberinde don tehlikesine karşı lütfen dikkatli olalım” dedi.

KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETRE

Bu sabah 08.00 itibarıyla kar kalınlığı, Çatalca'da 110, Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50, Ağva, Beykoz, Sarıyer ile Zekeriyaköy'de 40, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane ve Maslak'da 30-35, Uğur Mumcu, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de 25, Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş ve Bakırköy'de 15-18, Pendik, Kartal ve Tuzla'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA YARIN (9 OCAK PAZARTESİ) OKULLAR TATİL

İstanbullular kardan sonraki ilk işi günü olan pazartesi için endişeli. Ana yollar açık olmasına rağmen birçok ilçede ara yollar halen karla kaplı. Gün boyu herkes pazartesi okulların tatil olup olmadğı sorusunu sordu. Binlerce öğrenci ve velinin gözü İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelecek kar tatili açıklamasındaydı. 9 Ocak Pazartesi için kar tatili bekleyen öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesaj yağdırıdı. İstanbul Valisi Vasip Şahin tatille ilgili açıklamayı akşam üzeri Twitter hesabından yaptı. İstanbul'da okullar 9 Ocak Pazartesi tatil ilan edildi. Ayrıca engelli ve hamile memurlar da idari izinli sayılacak.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLMEDİ

Ankara Valisi Ercan Topaca twitter'dan yayınlandığı mesajda "Sevgili öğrenciler,Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler" dedi.

AMASYA’DA OKULLAR TATİL

Amasya’da etkili kar yağışının gün boyu devam etmesi sonrasında Valilik tarafından il genelindeki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

ÇORUM'DA OKULLAR KISMEN TATİL

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerindeki yarın okulların tatil edilerek eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi.

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL

Yozgat Valiliği, merkez ve 11 ilçesinde ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.Coş, ayrıca engelli ve hamile kamU çalışanlarının idari izinli sayılacağını kaydetti.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacağı bildirildi.Halk eğitim merkezlerinin de tatil edildiği kaydedilen açıklamada,engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MANİSA'NIN BAZI BÖLGELERİNDE OKULLAR TATİL

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Manisa’da hafta sonu meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü Gördes ilçesinde eğitime ara verildiği belirtilerek, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde de eğitime kısmi olarak ara verildiği vurgulandı. Valilikten yapılan açıklama şöyle;

"Akhisar, kırsal mahallelerimizdeki müstakil ve taşımalı ilk ve ortaokullar, Aysun Karalar İlkokulu, 75. Yıl Ortaokulu, taşımalı öğrencilerin tamamı, taşımalı ortaöğretim öğrencileri, özel eğitim uygulama merkezi, Kapaklı Zeliha Keskinoğlu İş Uygulama Merkezi, birleştirilmiş sınıflı İlkokullar. Gördes’te, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lse düzeyindeki tüm okullarımız tatil edilmiştir. Kırkağaç’ta, Hacet, Hamidiye, Çiftlik, Kocasinan, Demirtaş, Ömerler, Gökçukur, Dualar mahallelerinden taşıma yapılan öğrenciler, Salihli’de, şehir merkezindeki taşıma yapılan 11 ortaöğretim kurumuna ve Karataş Anadolu Lisesi (Çelikli, Karaağaç, Şirinyer, Bahçecik, Yağmurlar, Burhan, Damatlı, Yeniköy, Gökköy, Çakaldoğan mahalleleri), Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu (Çelikli, Karaağaç, Bahçecik, Gökköy mahalleleri), Kabazlı Ş. İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu (Celilli, Çakaldoğan, Damatlı, Burhan Mahalleleri), Mevlütlü İlköğretim Kurumu (Yağmurlar Mahallesi), Sartmahmut İlk/Ortaokulu (Yeniköy Mahalleleri), Fatih İlköğretim Kurumu (Şirinyer Mahallesi) taşımalı öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilmiştir. Birleştirilmiş sınıflı çelikli ilkokulunda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.

Selendi’de, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlkokulu, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu, (Demirci’den taşınan Gürçeşme-Büyük Kıran-Küçük Kıran-Azizbey-Yiğenler-Teperik mahalleleri). Soma’da, ilkokul, ortaokul ve liseler için; ilçe merkezi, Avdan ve Cenkyeri dışındaki taşıma merkezi okullarda ve tüm taşımalı eğitimde öğretime 1 gün ara verilmiştir. Şehzadeler’de, Sancaklı Çeşmebaşı, Kayadibi,Yukarı Çobanisa, Sarma, Kalemli, Belenyenice, Kağan, Sarıalan, Sarıbeyler, Kırançiftlik, Kocakoru, Çamköy, Karayenice, Sarma, Kocakoru, Kaleköy, Tepecik, Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıuzunçınar,Turgutlu’da, Çatalköprü İlköğretim Okulu (Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır mahalleleri), Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Kurumları (Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy, Kuşlar, Hacıisalar mahalleleri), Kabaçınar İlkokulu, Ören İlkokulu, Çıkrıkçı Yaşar Kaziment Aybars İlk ve Orta Okulları (Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy, Kurudere İğneci, Gökçealan, Ayvacık Mahalleleri). Aynı mahallelerden taşınan lise öğrencilerine de tatildir. Yunusemre’de, tatil edilen okulumuz bulunmamaktadır. Ancak, Manisa Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu, Manisa Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Osmancalı Ortaokulu taşıma merkezlerine, Örselli, Sarıahmetli, Pelitalan, Örencik, Y. Köseler, Y. Yenice, Küçükbelen, Kozaklar, Karabeller, Muslih, Süngüllü, Pınarköy, Seyitler mahallelerinden taşıma yapılmayacaktır. Pelitalan Temel Eğitim Kurumları Taşıma Merkezine, Pınarköy, Süngüllü, Karahüseyinli mahallelerinden taşıma yapılmayacaktır. 10 Ekim Temel Eğitim Kurumları Taşıma Merkezine, Sarıkaya, Yayla, Karakoca, Gökçeler mahallelerinden taşıma yapılmayacaktır. Sakallı Ömer Ege Temel Eğitim Kurumları Taşıma Merkezine, Uzunlar, Asmacık, Recepli Mahallelerinden taşıma yapılmayacaktır."

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL!

İlk kar tatili haberi Zonguldak'tan geldi. Zonguldak Valisi Ali Kaban Twitter'dan şu açıklamaları yaptı: "Sevgili öğrenciler; Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın. Kar yağışı devam ediyor. İlimiz merkez, bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli'de yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında yarın tatil."

Zonguldak Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz da kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldığını söyledi. İlçede, kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

BURSA'DA OKULLAR TATİL!

Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır."

DÜZCE AKÇAKOCA'DA OKULLAR TATİL!

Düzce Akçakoca’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL!

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, "9 Ocak 2017 Pazartesi günü il merkezindeki tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 9 Ocak Pazartesi günü bir gün idari izinlidir" dedi.

Çanakkale merkez ile Eceabat, Çan, Lapseki, Ezine, Yenice, Biga, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün, Gelibolu ilçesinde 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün eğitime ara verildi. Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde eğitime devam edilecek.



TOKAT'TA OKULLAR TATİL

Tokat’ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Yazıcı, " İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.

YALOVA'DA OKULLAR TATİL

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

BALIKESİR'İN 9 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Balıkesir Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Susurluk, Bandırma, Erdek, Savaştepe, Dursunbey, Manyas, Marmara, Kepsut ve Gönen ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.



KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL

Kastamonu’da, kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim öğretime ara verilecek. Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL

Kırklareli’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Aşım, "Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik." dedi. Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



SAMSUN'DA OKULLAR TATİL

Samsun Valisi İbrahim Şahin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 9 Ocak Pazartesi Samsun’da il genelindeki bütün okulların kar nedeniyle tatil ilan edildiğini duyurdu.

Vali Şahin, yarın hamile ve özürlü kamu çalışanlarının da idari izinli olacağını açıkladı. Vali Şahin, ayrıca öğrencilerden kar tatilinde yarım saat olsun kitap okumalarını istedi.

Bir öğrenci ise Vali Şahin’in kitap okuma isteği üzerine ’Ya sen yeter ki güzel haberler ver ben kitap okurum vali amcam İlkadımı unutma ellerinden öptüm’ yazan mesajı paylaştı. Vali Şahin ise öğrencinin bu mesajını kendisi de paylaştı.



BARTIN KURUCAŞİLE'DE OKULLAR TATİL

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) için bir gün ara verildi.



EDİRNE'DE OKULLAR TATİL

Edirne’de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, "Edirne’de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir" dedi. Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından okullar bir gün süre ile tatil edildi. Nevşehir’de dün gece saatlerinden itibaren yağan yoğun kar nedeniyle Nevşehir Valiliği il genelinde okulları 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) bir gün süre ile tatil etti. Nevşehir Valiliği tarafından aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler ve hamile bayanların da bir gün izinli sayılacağı açıklandı.



TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL

Tekirdağ’da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) okullar 1 gün tatil edildi. Tekirdağ Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.



KONYA'DA OKULLAR TATİL

Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, merkez Meram, Beyşehir, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 09 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin tatil olduğunu açıkladı. İl genelindeki kamu kurumunda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli olduğu belirtildi.