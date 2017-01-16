16 Ocak 2017, Pazartesi
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Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi

Villarreal'in Brezilyalı golcü Pato'ya zam yapması Galatasaray'ın planlarını bozdu.


16 Ocak 2017 07:57

Villarreal'de forma bulamadığı için Kasım ayında menajeri tarafından Galatasaray'a önerilen Pato için yapılan görüşmeler bir anda yön değiştirdi.

Daha önce Brezilyalı oyuncuyu, Corinthians'tan aldıkları 3 milyon Euro'ya Galatasaray'a göndermeye evet diyen İspanyollar, hafta içinde yapılan görüşmede ise 180 derece döndü. 3-0 kazanılan Atletico maçında şov yapan Gijon maçında 1 gol 1 asist, Barcelona maçında da 1 asistle oynayan Pato için rakamı bir anda 8 milyon Euro olarak bildirdiler.

Pato için bir ayda gelen 5 milyon Euro'luk zam Galatasaray'ın geri adım atmasına neden oldu.

Alexandre Pato Kimdir?

3 yaşından itibaren futbol oynayan Brezilyalı Alexandre Pato 1988 doğumlu. 2000 yılına gelindiğinde Alexandre Pato kemiğindeki bir tümör ile mücadele etmek zorunda kaldı. Alınamazsa kansere dönüşecek olan tümör Alexandre Pato’nun kemiğinden alındı. Bu olay Alexandre Pato’nun hayatının dönüm noktası oldu.  22 milyon Euro ile İnternacional takımından ayrılan Alexandre Pato Ac  Milan İtalyan futbol takımına transfer oldu.

Daha sonra ise Corinthians, Sao Paulo, chelsea ve Villarreal formaları giydi.

Pato bu sezon Villarreal formasıyla 23 maçta 6 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi. 27 yaşındaki Pato'nun transfermarkt değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: pato, galatasaray


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