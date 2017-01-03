03 Ocak 2017, Salı
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Palmeiras, Vitor Hugo için 10 milyon Euro istedi

Palmeiras, Brezilya’da Vitor Hummels olarak tanınan Vitor Hugo için Galatasaray'dan 10 milyon Euro istedi.


03 Ocak 2017 18:51


Beşiktaş'ın geçen Ağustos ayında transfer teklifi yaptığı Vitor Hugo için bu kez Galatasaray, Palmeiras'ın kapısını çaldı...

Galatasaray'ın istediği ve oyun tarzı nedeniyle Brezilya’da Vitor Hummels olarak tanınan oyuncu için Brezilya ekibi 10 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Ortaya çıkan astronomik rakam üzerine Galatasaray da aynen Fiorentina gibi Hugo'yu kiralamak için Palmeiras’a teklifini yeniledi. Galatasaray'ın talip olduğu Hugo'nun haklarının yüzde 50'si Palmeiras'ta, diğeri yarısı ise Sao Paulo kulübünde.

Vitor Hugo kimdir?

25 yaşındaki Vitor Hugo, Junior altyapısında yetişti. Santo Andre, Sport, Ituano, Ceara Sc, Tombense, Aerica MG gibi takımlarda oynadıktan sonra Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'a transfer oldu.

1.87 boyundaki Vitor Hugo, defansta güçlü fiziği ile rakiplerine nefes aldırmazken, hücumda da oldukça etkili.

Vitor Hugo kariyerinde 145 maça çıkarken, 14 gol atmayı başardı. Vitor Hugo'nun kornerlerde oldukça etkili olması dikkat çekiyor. Vitor Hugo'nun rövaşata ile bile golü olması oyuncunun hücum yönünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Vitor Hugo'nun Palmeiras ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ayağını kullanan stoper oyuncunun transfermarkt değeri ise 4.5 milyon Euro.

Kaynak: Fotospor

Etiket: vitor hugo, galatasaray



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