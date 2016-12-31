31 Aralık 2016 09:58

Her şey Başkan Dursun Özbek'in Podolski ve Sneijder için menajerlere yetki vererek Çin'den takım bulmalarını istemesiyle başladı. Sneijder bu harekatın hemen ardından La Gazzetta Dello Sport'a, "Milan'a gitmek istiyorum" mesajı verdi.

Sneijder'e geçen hafta Çin'den gelen teklif ise ortalığı tamamen şenlendirdi. Özbek taraftarın nabzını ölçmek için, "Podolski ve Sneijder için tekliflere açığız" sözlerinin kullandı. Sneijder ise ülkesinde Fox Sports'a, "Galatasaray'da iki yılım daha var. İsterlerse 2 yıl daha kalırım" ifadelerini kullandı.