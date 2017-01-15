Ozan Tufan: Taraftarlarımızdan özür dileriz

15 Ocak 2017 21:49

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu genç futbolcu Ozan Tufan mücadeleyi değerlendirdi.

İşte o açıklamaları;

"Soyunma odasında kenetlendik. 2. yarıya daha iyi çıktık ama, bazen istediklerimizi yapamadık saha içerisinde. Bu soğukta buraya gelen herkese teşekkür ediyorum ve tekrardan özür dileyerek kapatmak istiyorum. Her takım kaybedebilir, tekrar telafisi olacağını, tekrar yüzümüzün güleceğini düşünüyorum. Volkan ağabeyin de dediği gibi, bizim bizden başka kimseden dostumuz yok."