22 Aralık 2016 01:32

Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak transfer olan Oumar Niasse'nin yolu Trabzonspor'la kesişmek üzere...

Ersun Yanal'ın "Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu istiyorum" çıkışıyla başlayan süreçte yönetimin İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde sonuca oldukça yaklaşıldığı bildirildi. Everton'a son teklif olarak 1.5 yıllık kiralama bedeli için 1.2 milyon sterlin önerildi.

Niasse'nin maaşı olan yıllık 1.3 milyon sterlin'in de üstlenilmesi teklif edildi. İngiltere'de beklediğini bulamayan Niasse'nin de bordo-mavili formayı giymeye hazır olduğu bildirildi.

Oumar Niasse kimdir?

26 yaşındaki Senegalli santrafor ülkemizde Akhisar Belediyespor forması giydikten sonra 5.5 milyon Euro bonservisle Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Niasse daha sonra burada gösterdiği başarılı performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti. Everton takımı kendisi için 18 milyon Euro bonservi ödedi. 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Ancak Niasse'ın İngiltere kariyeri istediği gibi gitmedi. Bu sene A takımla maça çıkmayan Niasse Premier Lig 2'de 5 maçta 6 gol attı.