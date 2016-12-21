21 Aralık 2016 22:42

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Şanlıurfaspor, deplasmanda Osmanlıspor’u 2-1 yendi. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, konuşmasına trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amedspor Kaptanı Şehmus Özer’e Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Ailesine ve futbol camiasına başsağlığı dileyen Kılıç, Şehmus Özer’in insan olarak da oyuncu olarak da çok değerli bir kardeşi olduğunu dile getirdi.

Kılıç, iki 6 puanlı takımın maçında averajla liderliklerini devam ettirdiklerini belirterek, “Bu anlamda çok mutluyuz. Son 6 hafta içerisinde 3'ü lig, 3'ü kupa olmak üzere 6 maç oynadık. Sadece 1 kez berabere kaldık. Oyuncularımızın öz güveni sonradan da olsa sahaya yansıdı. Galibiyetlere alışmış bir takımız evet ama şu anda Türkiye'nin en yetenekli kadro kapasitesine sahip bir takım olan Osmanlıspor gibi güçlü bir takımı deplasmanda yenmek, hele geriden gelip yenmek müthiş bir olay. İnşallah ligdeki son maçımızı da kazanıp mutlu bir şekilde ikinci yarıya hazırlanırız” diye konuştu.