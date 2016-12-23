Osmanlıspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

23 Aralık 2016 22:06

Batıkent Tesisleri'nde, karla kaplı zemindeki çalışmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü bildirildi.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idmana, sakatlıkları süren Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raul Rusescu'nun yanı sıra soğuk algınlığı bulunan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın katılmadığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği, yarı sahada yapılan pas organizasyonuyla son bulduğu kaydedildi.

Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.